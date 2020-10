Turchia: in vigore 'legge bavaglio' sui social media

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 OTT - Entra oggi in vigore in Turchia la nuova legge che impone un severo controllo statale sui social media, approvata a fine luglio dal Parlamento di Ankara tra forti polemiche delle opposizione e degli attivisti per la libertà d'espressione. La normativa impone obblighi a giganti del web come Facebook, Twitter e Youtube, che d'ora in avanti dovranno avere un referente locale, legalmente responsabile dei contenuti e della loro eventuale rimozione su richiesta dell'autorità giudiziaria. La legge riguarda i social con oltre un milione di visitatori unici al giorno e prevede che i dati dei loro utenti siano catalogati in server locali, sollevando timori di violazioni della privacy. Se non si adegueranno, le società subiranno sanzioni che vanno da multe salate a un oscuramento di fatto, con riduzioni della larghezza di banda fino al 90%. Per il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, questa regolamentazione servirà a "porre fine a offese e insulti". Le associazioni per i diritti civili denunciano invece un ulteriore colpo alla libertà d'espressione in un Paese in cui gran parte dei media tradizionali è nelle mani di gruppi filo-governativi. "È impossibile in un Paese come la Turchia sopprimere i social network, che fanno talmente parte della vita della gente", sostiene la direttrice di Human Rights Watch nel Paese, Emma Sinclair-Webb, secondo cui il vero obiettivo è "mettere a tacere le contestazioni e bloccare i flussi d'informazioni" indipendenti. Stando all'osservatorio specializzato EngelliWeb, solo nel 2019 la Turchia aveva già bloccato l'accesso a 408 mila siti internet e oscurato 40 mila tweet, 6.200 post su Facebook e 10 mila video su YouTube. (ANSAmed). (ANSA).