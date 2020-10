Ucraina: incendio nei boschi vicino al fronte, 9 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 01 OTT - Almeno nove persone sono morte e 14 sono state ricoverate in ospedale in seguito agli incendi esplosi nei boschi dell'est dell'Ucraina, non lontano dal fronte del conflitto tra le truppe di Kiev e i separatisti filorussi. Secondo la protezione civile ucraina, 1.200 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per domare le fiamme, che interessano un'area di oltre 11.000 ettari e hanno costretto a evacuare oltre 100 persone dai villaggi della zona. Le autorità della cittadina di Stanytsa Luganska, stando all'agenzia Afp, sostengono che alcuni proiettili inesplosi stiano scoppiando a causa dell'incendio minacciando i pompieri e gli abitanti locali. (ANSA).