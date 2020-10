Usa 2020: aumentano chance vittoria Biden, sono al 79,8%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 01 OTT - Aumentano le chance di Joe Biden di vincere le elezioni. Secondo FiveThirtyEight, la società che fa capo al guru dei sondaggi Nate Silver, l'ex vicepresidente ha il 79,8% di possibilità di vincere il collegio elettorale, conquistando 352 su 538 voti. Il modello di previsioni di FiveThirtyEight prevede per Donald Trump il 19,7% di chance di vittoria, in calo rispetto al 21,3%. Sul fronte del voto popolare il presidente ha il 10,1% chance di vincere il voto popolare, a fronte dell'89,9% di Biden. (ANSA).