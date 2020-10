Bloccato da Polizia a Bologna traffico immigrati irregolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 02 OTT - Dieci cittadini pachistani, arrivati irregolarmente in Italia, stavano per imbarcarsi su un volo Bologna-Barcellona, che avrebbero pagato a un loro connazionale. L'uomo aveva organizzato il viaggio comprando i biglietti e fornendo loro i passaporti, alcuni falsi, altri autentici ma rubati o smarriti. Il 'traffico' è stato intercettato e bloccato lo scorso 24 settembre dalla Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marconi di Bologna, che ha arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il 'passeur': un 40enne anche lui pachistano, regolare in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto a Crotone. Dei 10 suoi connazionali, tutti uomini fra i 30 e i 40 anni, 8 sono stati denunciati a vario titolo per sostituzione di persona e possesso di documenti contraffatti. Nelle foto sui passaporti che hanno esibito c'erano persone con tratti somatici simili e solo l'occhio esperto di alcuni agenti ha permesso di smascherarli. Ascoltati dai poliziotti, hanno raccontato di essere arrivati in Italia via terra tramite la rotta balcanica e di avere raggiunto Milano, poi messi in contatto con il connazionale che li avrebbe accompagnati in Spagna. Una volta a destinazione lo avrebbero dovuto pagare una cifra imprecisata. Accertamenti svolti dalla Polizia in collaborazione con Ryanair, hanno svelato che l'uomo aveva già utilizzato alcuni degli stessi passaporti per acquistare altri voli diretti a Barcellona. Sempre dalla sua mail, aveva comprato una decina di biglietti per la città catalana anche con un volo del 23 settembre dall'aeroporto di Bergamo, ma quel viaggio non era stato fatto, sostituito per motivi sconosciuti con quello del giorno successivo da Bologna. L'operazione della Polizia di Frontiera del Marconi è stata portata a termine nell'ambito di un servizio straordinario di prevenzione di immigrazione clandestina, traffico di armi e stupefacenti coordinato a livello internazionale da Europol. Solo a Bologna sono state identificate 2907 persone e, oltre al 40enne pachistano, è stato arrestato anche un cittadino gambiano che ha reagito con violenza ai controlli, prendendo a pugni e a morsi due poliziotti che hanno ricevuto una prognosi di 10 e 7 giorni. (ANSA).