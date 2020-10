Chelsea Clinton, 'Ivanka complice del padre, fine amicizia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - "Non voglio essere amica di qualcuno così complice dell'amministrazione Trump". Non usa mezzi termini Chelsea Clinton nello spiegare perché è finita l'amicizia tra lei e Ivanka Trump. Chelsea e Ivanka erano amiche ben prima che i rispettivi genitori diventassero sfidanti nella corsa alla Casa Bianca nel 2016. "Non ci parliamo dal 2016 - continua - e non ho alcun interesse ad essere amica di qualcuno che non solo è complice ma prende parte attivamente allo scontro quotidiano di crudeltà e incompetenza di questa amministrazione". All'epoca entrambe dissero che sarebbero rimaste amiche dopo le elezioni ma ciò non è avvenuto. L'ultima volta che sono state viste assieme risale al funerale del presidente George H.W. Bush nel 2018. Tuttavia in un'intervista a Stephen Colbert lo scorso aprile, Chelsea ha detto che le due non si parlano da tanto. "Eravamo in contatto all'inizio della campagna - ha spiegato - ma è dura quando qualcuno attivamente sostiene un candidato, che si tratti del padre o meno, che traffica in razzismo, sessismo, antisemitismo, islamofobia, omofobia, teorie di complotto, bugie ed è così corrotto". (ANSA).