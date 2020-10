Csm: caso Palamara, utilizzabili le intercettazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Sono pienamente utilizzabili - nel procedimento disciplinare in corso davanti al Csm - le captazioni informatiche acquisite tramite il trojan inoculato nel cellulare di Luca Palamara che hanno registrato le conversazioni sul risiko delle nomine nella Procura di Roma nella serata tra l'8 e il 9 maggio 2019 svoltasi presso l'hotel romano Champagne, e alla quale hanno partecipato cinque consiglieri del Csm poi dimessisi, i politici Luca Lotti e Cosimo Ferri, e lo stesso Palamara, ex presidente dell'Anm. A decidere per l'utilizzabilità delle intercettazioni - a cui si era opposta la difesa del pm romano sospeso dalle funzioni e dallo stipendio- è stato il collegio disciplinare del Csm presieduto dal laico indicato dai M5s Fulvio Gigliotti. L' 8 ottobre la prossima udienza con la requisitoria della Procura generale della Cassazione. (ANSA).