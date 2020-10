Kimberly Guilfoyle accusata di molestie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 2 OTT - Kimberly Guilfoyle, la consigliera di Donald Trump e fidanzata di Donald Trump Jr, è accusata da una sua ex assistente di molestie. Lo riporta il New Yorker sottolineando che la donna, che lavorava con Guilfoyle a Fox News, ha presentato una denuncia nel novembre 2018 contro Guilfoyle accusandola di averla sottoposta "frequentemente a comportamenti degradanti, offensivi e sessualmente inappropriati". La donna ricorda, fra l'altro, di essere stata costretta più volte a lavorare nell'appartamento di Guilfoyle che si aggirava nuda e le mostrava foto dei genitali dei suoi partner sessuali.