Covid: Trump portato all'ospedale in via precauzionale

Il presidente Donald Trump è stato portato in elicottero dalla casa Bianca all’ospedale militare Walter Reed, dove resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come misura cautelare, in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie.

Trump è trasportato all’ospedale «per maggiore precauzione». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany. «Il presidente resta di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato durante il giorno», ha aggiunto. In precedenza si era saputo che il presidente era «affaticato» ed era curato - anche qui in via precauzionale - con un farmaco sperimentale a base di anticorpi policlonali. La Cnn aveva fatto sapere che Trump aveva la febbre con mal di tesa da stamattina.