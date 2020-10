© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Le dighe del Mose si alzeranno domani alle bocche di porto della Laguna per proteggere Venezia dall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalla Prefettura di Venezia, informata da fonti Mit. A 54 anni dalla devastante alta marea del 4 novembre 1966, Venezia per la prima volta sarà protetta dal mare da una barriera artificiale. Le procedure propedeutiche alle operazioni di sollevamento sono già in corso. (ANSA).