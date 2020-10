Brexit:von der Leyen-Johnson, ancora lacune importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 3 - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, hanno parlato oggi dello stato di avanzamento dei negoziati sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'Ue. I due hanno convenuto sull'importanza di trovare un accordo, se possibile, come base solida per una futura relazione strategica Ue-Regno Unito. Lo riferisce una nota della Commissione europea. I due leader hanno sottolineato che "restano lacune significative", in particolare ma non solo nei settori della pesca, nel level playing field e sulla governance. (ANSA).