Germania: al via a Potsdam cerimonia 30 anni Riunificazione

(ANSA) - BERLINO, 03 OTT - Le celebrazioni ufficiali per i 30 anni della Riunificazione tedesca sono iniziate a Potsdam, città capoluogo del Brandeburgo, dove è atteso a breve un discorso del presidente, Frank Walter Steinmeier. La cerimonia si tiene in formato ridotto, a causa del coronavirus: sono soltanto 230 gli ospiti sul posto. Presenti fra gli altri la cancelliera Angela Merkel, il vicecacelliere Olaf Scholz e il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble e alcuni ex cancellieri ed ex presidenti della Repubblica federale. (ANSA).