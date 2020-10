Maltempo: alluvione a Ventimiglia, si spala il fango

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IMPERIA, 03 OTT - "Stiamo procedendo a liberare la città dal fango, è tutta la notte che siamo operativi. A breve partiranno i primi escavatori e nel frattempo controlliamo il funzionamento dei servizi essenziali: telefono, luce e gas, ma anche fognature". A parlare è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, provato per una città che dalla scorsa notte è in ginocchio. A memoria d'uomo nessuno ricorda un'alluvione del genere, con l'acqua che ha invaso buona parte della città, distruggendo la storica passerella pedonale che collega il centro storico a quello moderno. Sulla vecchia statale 20, all'altezza della galleria di frazione Trucco è crollato un pezzo di strada, mentre la gallerie è stata chiusa per il crollo di un pannello. Nelle valli Arroscia (sopra Imperia) e Argentina (sopra Taggia) ci sono, invece, diverse località isolate, come Mendatica, Molini di Triora e pare anche Triora. Oggi, con la luce del sole, vigili del fuoco e protezione civile inizieranno la conta dei danni. A Vessalico nell'entroterra di Imperia, è crollato un ponte. (ANSA).