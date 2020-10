Maltempo: Valle d'Aosta, riunito Centro coordinamento soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 03 OTT - E' iniziata alle 11 la riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) del sistema di protezione civile della Regione Valle d'Aosta, alla presenza del presidente, Renzo Testolin. "L'apertura del Centro di coordinamento si rende necessaria - fa sapere l'amministrazione regionale - per seguire l'evoluzione della situazione di maltempo e le operazioni di soccorso e di intervento in atto, per una risposta coordinata su tutto il territorio regionale". (ANSA).