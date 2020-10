© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Donald Trump in ospedale respira senza bisogno dell'ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola: lo rende noto il medico personale del presidente americano, Sean Conley in un breve 'memorandum' per la stampa. (ANSA).