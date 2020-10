Mose: abitante Lido, emozionante veder salire paratoie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - "E' stato emozionante e impressionante veder salire le paratoie del Mose": lo racconta all'ANSA Elisa Fornari, una giornalista che abita al Lido di Venezia, nella zona degli Alberoni, e che ha visto le operazioni in diretta a poche decine di metri di distanza. "Qui c'è un'atmosfera surreale, non c'è nessuno a riva e la marea continua a crescere - spiega - in bocca di porto l'onda, rinforzata dal forte vento di scirocco, sembrava voler travalicare le paratoie del Mose". (ANSA).