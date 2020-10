© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 03 OTT - Joe Biden è avanti in due grandi Stati in bilico in un sondaggio New York Times-Siena College, uno dei primi dopo il duello tv di martedì scorso con Donald Trump: +5% in Florida (47% a 42%) e +7% in Pennsylvania (49% a 42%). (ANSA).