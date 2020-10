Il Mose si è alzato stamane per la prima volta per proteggere Venezia dall'acqua alta, prevista con un picco di 125-130 centimetri Le operazioni sono iniziate al primo mattino, con la laguna chiusa al traffico marittimo, Le barriere sono emerse regolarmente dall'acqua, e ora stanno 'sbarrando' alle tre bocche di porto il flusso tra il mare e la laguna. Su Venezia le condizioni meteo marine sono in peggioramento, e soffia un vento di scirocco tra 30-40 km/h.

© RIPRODUZIONE RISERVATA