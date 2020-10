© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 04 OTT - Ancora un balzo avanti dei nuovi casi di Covid in Umbria, 72 nell'ultimo giorno, 2.676 totali, secondo i dati sul sito della Regione. Stabili invece i ricoverati in ospedale, 46, quattro dei quali, uno in meno in terapia intensiva. Registrati 10 nuovi guariti, 1.890, e un nuovo morto, 86 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi salgono così da 639 a 700. Analizzati nelle ultime 24 ore 2.126 tamponi, 213.445 in tutto. (ANSA).