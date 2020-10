Covid: resta alto numero positivi in Calabria,+19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 04 OTT - Resta alto il numero dei positivi al coronavirus in Calabria. Sono 19 in più, con un lieve calo rispetto ai 24 di ieri, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore per un totale di 2.063 contagi registrati dall'inizio della pandemia. A riferirlo è il Bollettino della Regione Calabria dal quale si apprende che i tamponi effettuati ad oggi ammontano a 206.980 con 204.917 risultati negativi. Il totale delle persone decedute, dopo la morte nella tarda serata di ieri di un sessantunenne del Vibonese ricoverato poche ore prime in rianimazione a Cosenza, sale a 101. Cosenza registra 8 nuovi positivi, di cui 4 da nuovo focolaio, uno da focolaio noto e tre con inchiesta epidemiologica in corso. Crotone conta due casi da nuovo focolaio e Reggio Calabria otto. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 14 in reparto, uno in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare, 219 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 10 in reparto, 135 in isolamento domiciliare, 494 guariti e 36 deceduti; Reggio Calabria: 7 in reparto, uno in rianimazione, 110 in isolamento domiciliare, 344 guariti e 19 deceduti; Crotone: 8 in isolamento domiciliare, 133 guariti e 6 deceduti e Vibo Valentia: 5 in reparto, 30 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 6 deceduti, uno in più rispetto al dato di ieri. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 844. (ANSA).