Elezioni: ballottaggio sindaco Aosta, aperti i seggi

(ANSA) - AOSTA, 04 OTT - Sono stati aperti i seggi per il voto del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Aosta. In lizza ci sono l'ex dirigente regionale Gianni Nuti, espressione di una coalizione progressista-autonomista (primo turno 38,8%), e l'imprenditore Giovanni Girardini, leader della lista civica Rinascimento, ispirata al movimento fondato da Vittorio Sgarbi, che ha avuto il sostegno di Lega e forze di centro destra (primo turno 24,3%). Le operazioni di voto si chiuderanno lunedì alle 15, seguirà lo scrutinio. Gli elettori chiamati alle urne sono 28.467. Si vota per il ballottaggio anche nei comuni di Champdepraz e La Salle. (ANSA).