Frate positivo, sospese messe San Nicola

(ANSA) - BARI, 04 OTT - Per l'accertata positività di un frate, sono state sospese le celebrazioni nella Basilica di San Nicola a Bari. "Comunichiamo - scrive il priore Giovanni Distante su facebook - che un frate della nostra comunità religiosa di San Nicola, ieri 3 ottobre 2020, dopo aver ricevuto dai familiari la notizia che una sua sorella, con la quale era stato recentemente in contatto, era risultata positiva al Covid-19, si è sottoposto nella stessa giornata al tampone faringeo, risultando positivo al Covid-19. Conseguentemente è scatta la quarantena per tutti i frati della comunità, che nella giornata di oggi si sottoporranno al tampone faringeo. Pertanto, tutte le celebrazioni eucaristiche odierne vengono soppresse". Padre Distante, ricordando che "inizia oggi un triduo di penitenza e preghiera in preparazione alla memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Rosario", chiede di offrire "a Dio questi giorni di penitenza e di preghiera con queste intenzioni: per coloro che sono morti durante la pandemia, per le sofferenze delle loro famiglie, per coloro che stanno subendo gli effetti della pandemia e per coloro che operano per alleviare le loro sofferenze". (ANSA).