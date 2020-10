Il medico della Casa Bianca: Trump non ancora fuori pericolo

Il team che sta curando il presidente Donald Trump per il covid-19 è «cautamente ottimista": lo afferma nell’ultimo aggiornamento il medico della Casa Bianca Sean Conley, precisando però che il presidente «non è ancora fuori pericolo».

In un video girato all’ospedale e postato su Twitter, Donald Trump afferma che non aveva «altra scelta» che rischiare di esporsi al virus. Il presidente spiega che non poteva isolarsi nella Casa Bianca, non vedere e non parlare con nessuno. «Questa è l’America, questi sono gli Stati Uniti, siamo il più grande e il più potente Paese del mondo», ha proseguito, sostenendo che «un vero leader deve affrontare i problemi».

Donald Trump