Made in Italy: al via a Doha 'Let's eatitalian'

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Al via a Doha LET'S EATALIAN, la campagna di promozione e comunicazione dedicata alla vendita di prodotti agroalimentari italiani in Qatar, organizzata dall'ICE-Agenzia di Doha e dall'Ambasciata d'Italia in Qatar, in collaborazione con la catena della grande distribuzione LuLu Hypermarket, leader nel Golfo e forte di una presenza ramificata con 192 punti vendita in 22 paesi. La promozione si estenderà per circa un anno da ottobre 2020 a settembre 2021. L'obiettivo della promozione, realizzata da ICE-Agenzia attraverso il suo Ufficio di Doha con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia, è quello di permettere al pubblico locale di scoprire le eccellenze italiane nel settore alimentare e di incentivarne il consumo. Le tipologie di prodotti coinvolti nella campagna promozionale sono molteplici: conserve vegetali, pasta, riso, biscotti, caffè, olio d'oliva, formaggi e prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura, bevande analcoliche, cioccolata, sughi e condimenti. Solo per nominarne alcune. "Sono lieto di inaugurare in Qatar la campagna Let's Eatalian in collaborazione con l'importante catena LuLu Hypermarket. Un'iniziativa pensata per far conoscere e degustare un'ampia offerta di prodotti Made in Italy, raccontando al contempo la storia, la tradizione e l'innovazione che contraddistinguono lo straordinario patrimonio gastronomico italiano", sostiene l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Alessandro Prunas. "Siamo incoraggiati dalla continua crescita dell'export agro-alimentare italiano verso il Qatar dove, nonostante le difficoltà globali legate alla pandemia, l'aumento di oltre il 9% delle nostre esportazioni nel primo semestre di quest'anno conferma il riconoscimento della qualità ed eccellenza dei nostri prodotti". Ai buyer di LuLu verrà offerta la possibilità di selezionare nuovi prodotti per mezzo delle nuove piattaforme digitali create di recente da CIBUS e MACFRUT, come pure attraverso missioni in Italia, organizzate da ICE-Agenzia, ai più importanti appuntamenti fieristici italiani di settore tra il secondo semestre 2020 ed i primi sei mesi del 2021. (ANSA).