Sparatoria Questura:tanta gente a famedio per ricordo agenti

(ANSA) - TRIESTE, 04 OTT - Tante persone da questa mattina passano per il famedio della Questura di Trieste in segno di saluto all'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta, deceduti il 4 ottobre 2019 all'interno della Questura. I cittadini hanno portato un fiore, hanno lasciato una frase oppure semplicemente si sono fermati per qualche istante in raccoglimento. Fra gli altri, si è trattenuto per qualche minuto un gruppo di personale del 118, vigili del fuoco. La comunità cinese della città ha deposto una corona ed è giunto anche personale del Reparto Prevenzione del crimine di Padova. Il famedio è stato aperto per l'occasione stamani alle ore 08.00 e sarà visitabile fino alle ore 19.00. (ANSA).