(ANSA) - WASHINGTON, 04 OTT - Donald Trump ha twittato per ringraziare i suoi fan, radunati all'esterno dellospedale dove e' ricoverato per il Covid-19, postando un video del suo assistente per la comunicazione Dan Scavino che mostra i supporter con bandiere e cartelli inneggianti al presidente (ANSA).