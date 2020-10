Coronavirus: in Repubblica ceca da oggi è stato di emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PRAGA, 5 OTT - È in vigore da oggi, e lo sarà per un mese, lo stato di emergenza deciso per il coronavirus nella Repubblica ceca. Le misure restrittive introdotte varranno invece per almeno due settimane. Si tratta soprattutto di limitazioni all'attività scolastica, agli eventi culturali e sportivi. In questo periodo verranno inoltre annullati concerti e spettacoli di opera lirica che favoriscono la difusione del virus, e altre attività culturali e di intrattenimento. L'obiettivo è stabilizzare la situazione epidemiologica, attualmente ritenuta inquietante, e cotenere i nuovi contagi. Solo domenica sono stati constatati 1.841 nuovi casi. La Repubblica ceca è dopo la Spagna il secondo paese dell'Ue, in cui il numero dei casi cresce più rapidamente. Il ministro della Sanità Roman Prymula ha avvisato che se la gente non rispetterà le attuali misure, il governo sarà costretto a procedere "in maniera più dura". Secondo Prymula, per il momento comunque non c'è motivo di arrivare a dei lockdown come avviene in Spagna o in Israele. (ANSA).