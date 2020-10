Coronavirus: media, Mosca valuta possibile lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 OTT - Il Comune di Mosca sta esaminando un possibile rafforzamento delle misure di lotta al Covid-19, compreso il ritorno al regime dei pass in vigore dal 15 aprile al 9 giugno nella capitale russa, durante il periodo di isolamento: lo sostengono delle fonti vicine all'amministrazione comunale ascoltate dal quotidiano russo Vedomosti. Secondo una fonte, se la situazione epidemiologica non dovesse migliorare, l'isolamento potrebbe essere dichiarato entro due settimane."Il Comune è adesso in una difficile situazione - spiega un'altra fonte - perché adesso deve trovare gli argomenti giusti per spiegare perché il coronavirus è ritornato e richiede serie restrizioni. E' particolarmente importante capire quali passi ci sono da fare per non mettere fine all'imprenditoria". (ANSA)