Covid:Azzolina,ottimo lavoro prof su sicurezza scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "In queste settimane i docenti hanno un compito importante, quello di supportare ragazze e ragazzi nel rispetto delle regole. Questo ci consentirà di stare a scuola in sicurezza. I dati ci dicono che, ancora una volta, stanno facendo un ottimo lavoro. Grazie a loro ed insieme a loro stiamo affrontando questo periodo difficile, e insieme progetteremo, guardando oltre questa crisi, la scuola del futuro". Lo dice su fb la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti. (ANSA).