Kirghizistan: sono almeno 120 i feriti in scontri a Bishkek

(ANSA) - BISHKEK, 06 OTT - Almeno 120 persone sono state ricoverate a Bishkek, capitale del Kirghizistan, dopo gli scontri tra la polizia e i manifestanti che hanno contestato i risultati delle elezioni parlamentari del giorno precedente dominate da due partiti vicini al potere. La polizia ha usato granate assordanti e poi gas lacrimogeni per disperdere le centinaia di manifestanti riuniti nel centro della città, alcuni dei quali hanno tentato di arrampicarsi sui cancelli del palazzo presidenziale. "Più di 120 persone sono state ricoverate in ospedale, molte in gravi condizioni", ha riferito in un comunicato il ministero della Salute kirghiso, aggiungendo che circa la metà erano "rappresentanti delle forze dell'ordine". I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Sooronbay Jeenbekov e lo svolgimento di nuove elezioni parlamentari dopo le accuse di frode e compravendita di voti che hanno offuscato quelle tenutesi domenica. Nel tentativo di allentare le tensioni, l'ufficio di Sooronbay Jeenbekov ha annunciato stasera che il presidente 61enne, eletto nel 2017, avrebbe incontrato i leader di 16 partiti che hanno partecipato alle elezioni di martedì. In serata il partito pro-presidenziale Birimdik, arrivato primo con il 25% dei voti, ha espresso il suo favore a una nuova elezione, invitando tutti gli altri partiti che hanno superato il 7% a fare altrettanto. Gli scontri sono continuati, tuttavia, anche nella notte nelle strade intorno alla piazza Ala-Too di Bishkek. (ANSA).