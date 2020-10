Maltempo, Valle d'Aosta dichiara stato di calamità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 05 OTT - Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha firmato il decreto attraverso il quale dichiara lo stato di calamità sull'intero territorio valdostano, a seguito dell'emergenza scattata venerdì 2 ottobre per le abbondanti piogge che hanno interessato la Valle d'Aosta e provocato ingenti danni a beni e strutture. "Il decreto - è spiegato in una nota - farà parte dell'istruttoria che sta avviando il Dipartimento di Protezione civile della Valle d'Aosta, per dare seguito alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, inviata oggi da parte del Presidente della Regione al Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale". Per completare l'istanza, che sarà poi inoltrata al Consiglio dei Ministri per l'adozione del relativo provvedimento, il Presidente ha richiesto al Consiglio permanente degli Enti locali e ai Dipartimenti Infrastrutture e viabilità, Programmazione, risorse idriche e territorio e Risorse naturali e corpo forestale, la documentazione necessaria a testimoniare quanto accaduto nel fine settimana e le pesanti conseguenti lasciate sul territorio. (ANSA).