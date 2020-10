7 positivi nell'Italia U20 medaglia d'argento agli Europei

Sette membri della delegazione della nazionale Under 20 di pallavolo argento ai recenti Europei di categoria a Brno sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone a cui tutti sono stati sottoposti al rientro in patria. Lo fa sapere la Federvolley con un comunicato, in cui non viene specificato se si tratti di membri dello staff o di giocatori. Intanto la Fipav fa sapere che, a questo punto, la delegazione «al completo osserverà un periodo di quarantena secondo i protocolli delle autorità sanitarie governative.

La Federazione Italiana Pallavolo naturalmente monitorerà la situazione e attuerà tutte le procedure del caso per garantire il più veloce ritorno alla normalità per l’intera delegazione». Uno dei positivi è comunque Tommaso Rinaldi, giocatore di Modena. Lo ha fatto sapere il club.