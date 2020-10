Azzolina, scuola va protetta, deve rimanere aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "La riapertura in presenza della scuola è molto importante, era un dovere morale da parte di tutto il governo. Non è stato facile, dietro c'è stato un lavoro enorme da parte di tutti. Le prime due settimane, rispetto al contagio, ci danno dati buoni ma non dobbiamo festeggiare: bisogna rimanere molto cauti, avere massimo senso della responsabilità e rispetto delle regole fuori dalla scuola, abbiamo fatto tanta fatica per riaprire ora la scuola va protetta,deve rimanere aperta". Così a Nemmeno con un clic la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ospite di Cinzia Leone sulla pagina fb M5S. (ANSA).