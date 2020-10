Chiude la Boathouse, storico locale a Central Park

Chiude la Boathouse a Central Park. Lo storico e iconico ristorante di New York soccombe alla pandemia e licenzia tutti i suoi 163 dipendenti. Da location per film ad attrazione turistica o semplicemente luogo dove godersi la vista sul laghetto di Central Park, la Boathouse era aperta dal 1954. Tuttavia ora, a causa delle restrizioni per il Covid-19 e l'attuale capienza consentita all'interno (25%), resta difficile gestire i costi del ristorante. Il locale inoltre faceva affidamento su migliaia di turisti che ogni giorno in tempi normali prendevano d'assalto il parco newyorkese. Anche se attualmente lo scenario non è roseo, la proprietà della Boathouse tenterà la riapertura nella prossima primavera. Il ristorante aveva chiuso solo nel 2018 per tre mesi, dopo un progetto di ammodernamento di quasi tre milioni di dollari.

