Coronavirus: l'Argentina supera gli 800 mila casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 06 OTT - I casi di coronavirus registrati in Argentina hanno superato quota 800 mila, secondo i dati diffusi ieri sera relativi alle 24 ore precedenti, quando sono stati registrati 11.242 nuovi contagi di Covid-19. Il numero totale di contagiati segnalati dalle autorità sanitarie argentine è 809.728. Il bilancio giornaliero ha riferito anche di 452 nuovi decessi, per un totale di 21.468 morti dall'inizio della pandemia. Le persone considerate guarite dalla malattia sono 649.017. Secondo i dati riportati dall'università John Hopkins sul numero di morti per il coronavirus, l'Argentina è vicina alla Russia, che si trova al dodicesimo posto a livello mondiale con 21.559 decessi per la pandemia. (ANSA).