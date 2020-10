Coronavirus: nuovo record contagi in Iran,4.151 in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 06 OTT - Nuovo record di casi di coronavirus in Iran, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.151 contagi. Gli infettati salgono in tutto a 479.825. Le vittime confermate nell'ultima giornata sono 227, portando i decessi complessivi a 27.419. I pazienti in terapia intensiva aumentano a 4.200, mentre quelli guariti crescono a 394.800. I test effettuati salgono a 4.179.338. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. "La situazione negli ultimi giorni è diventata critica", ha avvertito Payam Tabarsi, responsabile dell'ospedale Masih Daneshvari di Teheran, secondo cui nella capitale iraniana "non ci sono più posti di terapia intensiva nei 105 ospedali dedicati ai malati" di Covid-19 e potrebbero quindi rendersi presto necessari ospedali da campo. . (ANSA).