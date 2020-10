Covid: 17 positivi in classe Taranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TARANTO, 06 OTT - Diciotto studenti dell'istituto superiore Principessa Maria Pia di Taranto sono risultati positivi al Coronavirus. Diciassette (compreso un caso registrato nei giorni scorsi) sono della stessa classe e uno di un'altra sezione. Lo si apprende da fonti dell'Asl. La scuola centrale e la succursale erano già state chiuse per sanificazione e igienizzazione sabato scorso ed era stata indicata la data di giovedì 8 ottobre per la ripresa delle lezioni, in modalità DID (Didattica Digitale Integrata), che prevede la presenza di metà della classe a rotazione settimanale, mentre l'altra metà partecipa da remoto. Dopo la scoperta del primo caso erano stati disposti una serie di tamponi tra gli studenti e il personale scolastico. Al momento non risultano contagiati docenti, funzionari o collaboratori scolastici. (ANSA).