Falsa pagina Televideo Rai, '50 positivi al Covid in liceo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANIA, 06 OTT - Aveva creato una falsa pagina che riproduceva il 'Televideo Rai' con la notizia non vera che 50 studenti di un liceo di Bronte era risultati positivi al Covid-19 annunciando anche la chiusura dell'istituto e l'intervento della Protezione civile. L'uomo, un 55enne, è stato scoperto e denunciato da carabinieri della locale stazione dell'Arma per pubblicazione di notizia false atte a turbare l'ordine pubblico e procurato allarme. L'immagine della falsa pagina del Televideo Rai è circolata su WhatsApp creando apprensione e Bronte e la preside di un istituto scolastico ha denunciato la scoperta ai carabinieri. L'uomo è stata identificato e convocato in caserma dove ai carabinieri ha detto di "averlo fatto per scherzo". L'uomo è stato denunciato alla Procura di Catania (ANSA).