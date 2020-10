Giovedì breve tregua, sabato peggiora di nuovo al Nord

Una debole perturbazione che farà sentire i suoi effetti domani soprattutto a Nordest e al Centrosud, seguita giovedì da una breve tregua, mentre sabato è previsto un nuovo peggioramento a Nord. Queste le previsioni dei meteorologi di iconameteo.it per i prossimi giorni. «Le condizioni meteo - spiegano - tenderanno a peggiorare nelle prossime ore. Le temperature si abbasseranno sulle regioni meridionali e in tutta l’Italia i valori si assesteranno attorno alla media stagionale». Nelle giornate di giovedì e venerdì - affermano i meteorologi - un temporaneo rialzo della pressione darà origine a tempo stabile su tutte le nostre regioni. Nello scenario più probabile una perturbazione atlantica si avvicinerà al Nord Italia alla fine di sabato e, nella giornata di domenica, porterà probabili condizioni di tempo perturbato su molte regioni italiane, specialmente del Centro-Nord». Previste piogge sparse in Sicilia, Toscana e sulle Alpi occidentali.

Nel dettaglio, nelle prossime ore il tempo sarà nel complesso buono su gran parte del Paese, a parte un pò di nuvole all’estremo Sud, al Nord-Ovest e sull'alta Toscana. Al mattino deboli piogge o brevi rovesci isolati saranno possibili sul settore dell’alto Ionio, qualche isolata pioggia anche intorno alla Valle d’Aosta. Domani piogge sparse sono previste la mattina su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, settori ovest di Abruzzo e Molise e Campania, in forma più isolata anche su Romagna, Gargano e interno della Sardegna. Nel pomeriggio le precipitazioni, perlopiù a carattere isolato, si concentreranno tra le regioni del medio Adriatico, Campania, Basilicata, Puglia e sull'alta Calabria tirrenica. Giovedì il tempo sarà soleggiato sulla maggioranza delle regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA meteo

maltempo