Il Brasile proroga lo stop all'arrivo di stranieri via terra

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 OTT - Il Brasile ha prorogato per altri 30 giorni la restrizione in vigore per l'ingresso dall'estero, via terra o acqua, di persone non brasiliane o residenti sul suo territorio nazionale. La misura, introdotta per cercare di limitare di limitare la diffusione della pandemia da coronavirus, è stata pubblicata sul Diário Oficial da União (equivalente alla Gazzetta ufficiale italiana) e non riguarda invece gli stranieri che si recano in Brasile con collegamenti aerei dall'estero. L'arrivo di passeggeri negli aeroporti brasiliani, segnalano i media, è stato reso ulteriormente flessibile, perché a partire da ieri è stata eliminata la condizione che prevedeva che il viaggiatore disponesse di una assicurazione sanitaria. Il Brasile ha frontiere con tutti i Paesi sudamericani, meno Ecuador e Cile, e nella classifica dei Paesi più colpiti dal Covid-19 è terzo per numero di contagi (4.927.235) e secondo per morti (146.675). (ANSA).