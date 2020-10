Lega di serie A, il presidente Dal Pino positivo al coronavirus. Gravina in isolamento volontario

Il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha deciso di porsi in autoisolamento per prudenza. Dopo l’annnuncio della positività al Covid-19 di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie, a scopo prudenziale Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso - apprende l’ANSA - di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. (