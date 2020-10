© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 6 - "Ci sono conflitti dispute e molte sfide che si sovrappongono nel Mediterraneo orientale, per questo ho proposto una conferenza multilaterale per affrontare le questioni che richiedono soluzioni multilaterali come la delimitazione marittima, la sicurezza, l'energia, la migrazione e la cooperazione economica". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel parlando al parlamento europeo. (ANSA).