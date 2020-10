Trump, 'Covid come l'influenza, impariamo a conviverci'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 06 OTT - "La stagione dell'influenza sta per arrivare. Ogni anno l'influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale": così ha twittato Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo quattro giorni di ricovero in ospedale per il virus. Replica con un altro tweet Joe Biden, che posta una foto di Donald Trump che, tornato alla Casa Bianca, si toglie la protezione dal viso nonostante sia contagioso. A fianco un'altra foto col candidato democratico che indossa invece una mascherina nera e lo slogan 'Masks matter'. (ANSA).