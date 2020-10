Torna un’allerta arancione in Emilia-Romagna per oggi e tutta la giornata di domani, legata al passaggio della piena del Po. La criticità idraulica riguarda il tratto a valle della sezione idrometrica di Polesella (Rovigo), e in particolare la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA maltempo

piena po