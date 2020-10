Casa Bianca smentisce Trump ieri nello Studio Ovale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 07 OTT - Un portavoce della Casa Bianca ha smentito che Donald Trump ieri, il giorno dopo il suo rientro dall'ospedale, si sia recato nello Studio Ovale nonostante l'isolamento a cui è sottoposto. "Il presidente voleva andare nello Studio Ovale ma poi non ci è mai andato, ha continuato a lavorare dalle stanze in cui si trova in questo momento", ha affermato Ben Williamson, contraddicendo quanto raccontato dal consigliere economico Larry Kudlow intervenenuto alla Cnbc. (ANSA).