(ANSA) - PARIGI, 07 OTT - Nuovo record di casi di Coronavirus in 24 ore in Francia, 18.746 da ieri, con un tasso di positività ulteriormente cresciuto, al 9,1%. Aumenta di 80 anche il numero delle vittime da ieri, per un totale da inizio epidemia di 32.445 fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. I dati sono stati diffusi da Santé Publique. (ANSA).