La Scozia chiude pub, bar e ristoranti

Pub, bar, ristoranti e caffè in tutta la Scozia centrale, tra cui Glasgow ed Edimburgo, saranno costretti a chiudere per due settimane a partire da venerdì. Lo ha annunciato il primo ministro Nicola Sturgeon, secondo quanto riferisce la Bbc. «Niente di tutto questo è facile», ha sottolineato, aggiungendo di essere consapevole che con ogni decisione «sono in gioco vite e lavoro». Ma con l’aumento dei contagi da coronavirus «dobbiamo fare di più - ha sottolineato - e dobbiamo farlo ora».

