Scomparsa due anni fa viene ritrovata in mare: l'incredibile storia di Angelica - Video

Una donna di 46 anni era scomparsa nel 2018 viene trovata da un pescatore nel Mar dei Caraibi mentre galleggiava al largo della città portuale di Puerto Colombia. Angelica Gaitán era scappata due anni prima da un marito violento, che per 20 anni l'ha picchiata.

Angelica è stata salvata da un pescatore, Rolando Visbal che, con il suo compagno di pesca, ha filmato la scena, diventata subito virale.

"Sono rinata. Dio non ha voluto che io morissi" sono state le sue prime parole dopo il salvataggio. Gaitán sostiene di essere fuggita da casa nel 2018, dopo aver subito abusi per 20 anni dal suo ex marito. Ha vissuto da senzatetto per sei mesi, poi è caduta in una profonda depressione, fino a decidere di prendere un autobus e "tuffarsi in mare". Dopo otto ore trascorse in acqua viene salavata dai due pescatori.