Trump non ha sintomi da 24 ore, 4 giorni senza febbre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Donald Trump non ha sintomi di coronavirus da oltre 24 ore e non ha febbre da quattro giorni. Lo afferma il medico del presidente."Il presidente questa mattina ha detto 'Mi sento bene". Lo afferma Sean Conley, il medico di Donald Trump, aggiornando sulle condizioni fisiche del presidente. "I suoi segni vitali restano tutti stabili nella normalità. E' ormai da 4 giorni senza febbre, senza sintomi da 24 ore e non ha avuto bisogno e non ha ricevuto ossigeno da quando è stato inizialmente ricoverato", aggiunge il medico precisando che gli esami hanno rivelato livelli distinguibili di anticorpi". (ANSA).