Fauci: "Con il vaccino torneremo alla normalità alla fine del 2021"

«Devono accadere due cose: la prima è avere un vaccino molto efficace e sicuro e la seconda è che una grossa parte della popolazione si lasci vaccinare. Se si verificheranno queste due cose e se continueremo ad applicare misure in materia di salute pubblica, ritorneremo alla normalità, parlando in maniera prudente, probabilmente alla fine del 2021». Lo ha detto Anthony Fauci, immunologo membro della task force della Casa Bianca sul Covid-19 in un’intervista a Sky TG24 Mondo.

«Non penso - ha aggiunto - che torneremo alla normalità il prossimo maggio, giugno o luglio ma penso invece che dovremo raggiungere il terzo o il quarto trimestre del 2021. Allora potrò prendere un aereo per Roma e bere qualche espresso in uno dei vostri bar all’aperto».

