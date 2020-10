Fratelli feriti in agguato nel Torinese, fermato un sospetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Spari nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di Castellamonte, nel Torinese. Ferite due persone, trasportate all'ospedale Cto di Torino, i carabinieri hanno fermato poche ore dopo un pregiudicato, residente in Canavese, e lo hanno condotto negli uffici della caserma di Ivrea. L'uomo è sospettato di essere l'autore del tentato omicidio, avvenuto intorno alle 23 davanti a una pizzeria di via Buffa. Il fermo a Caselle. Sono in corso le ricerche della pistola utilizzata, un revolver, che sarebbe stata gettata nell'alveo del torrente Stura. Sul luogo dell'agguato, i carabinieri hanno repertato un'ogiva calibro 38, ma nessun bossolo, poiché si tratta di una pistola a tamburo. I militari dell'Arma stanno sottoponendo il fermato alla prova dello stub, per rilevare residui di polvere da sparo, I due feriti, gestori della pizzeria, sono stati colpiti rispettivamente a una gamba e a una natica. Ricoverati al Cto di Torino, il più grave è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione di un frammento di ogiva dal femore. Se la caveranno con sessanta e venti giorni di prognosi. (ANSA).